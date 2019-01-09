Özel öğrencilere çamur karma makinesi hediye edildi

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören ve çeşitli süs eşyası üreten engelli öğrencilere, çalışmalarında yararlanmaları için 1 çamur karma makinesi hediye edildi.

Salihli Rotary Kulübü ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği, Salihli Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nin seramik atölyesinde kullanılmak üzere çamur karma makinesi hediye etti. Rotary Kulübü Dönem Başkanı Orhan Babayiğit ve kulüp üyeleri tarafından makine, okula teslim edildi.

Makinenin teslimi sırasında konuşan Babayiğit, "Salihli Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde birbirinden güzel pırıl pırıl gençlerimiz eğitim görüyor. Bu gençlerimizin sosyal faaliyetlerine destek olmak için çamur karma makinesi aldık. Bu çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Salihli Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Sait Batıhan ise çamur karma makinesinin seramik atölyesindeki önemli bir eksikliği gidereceğini belirterek, Rotary Kulübü'ne ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği'ne plaket takdim etti.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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