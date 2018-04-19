Özel öğrencilerden özel sergi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KEPEZ Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi 2'nci Kademe ve İş Uygulama Merkezi'nde öğrenim gören özel öğrencilerin eğitim yılı içerisindeki yaptığı çalışmalar sergilendi.

Aydın Kanza Parkı'ndaki sergi ve kermeste özel öğrencilerin yaptığı resim, hediyelik eşya ve el işleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 'Hayatı paylaşmak için engel yok' sloganıyla gerçekleştirilen sergiye, vatandaşlar ilgi gösterdi. Merkez Müdürü Gökmen Güler, öğrencilerin büyük bir özveriyle eserleri yaptığını belirterek, "Antalyalılar da öğrencilerimizin eserlerine gereken değeri gösterdi. Öğrencilerimiz bu sergiyle çok mutlu oldu. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi, 29 Nisan'a kadar açık kalacak.

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