Özel öğrencilerden anlamlı ziyaret

ANKARA, () – ÇUBUK Harika Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Mamak Belediyesi Veteriner Hekimleri tarafından öğrencilere merkez hakkında çalışmalar anlatıldı. Sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplenmesi konusunda bilgi alan öğrenciler barınaktaki hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. Köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, kendi elleriyle mama ve su vererek barınaktaki hayvanları beslediler. Gelecek kuşaklara doğa ve hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini kaydeden Veteriner Hekim Eser İnsel, “Bu dünya sadece bizim değil, tüm canlılarındır. Doğayı ve hayvanları koruyup kollamak zorundayız. Doğa ve hayvan sevgisi ve bu bilincin aşılanması için yapılan ziyaretleri önemsiyoruz” dedi.

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