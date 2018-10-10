Özel öğrenciler TÜBİTAK kampında

FİNİKE Bilim Sanat Merkezi (BİL-SEM) tarafından hazırlanan 'Likya Yolunda Bilimin İzinde' adlı TÜBİTAK projesi, özel eğitim gören öğrencileri Adrasan'da buluşturdu.

Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde bir hafta süreyle gerçekleştirilen eğitim kampına, Antalya, Finike ve Alanya BİL-SEM okullarında özel eğitim gören 30 öğrenci katıldı. Proje kapsamında yapılan bir haftalık eğitim programına katılan öğrencilere, Akdeniz Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde görev yapan konu uzmanı akademisyenler tarafından astronomi, nanoteknoloji, parçacık fiziği, biyoloji ana başlıklarında çeşitli eğitimler verildi. Eğitim kampına katılan BİL-SEM öğrencileri, düzenli spor yaparak birçok sosyal aktivite de gerçekleştirdi. Program kapsamında yakın çevrede bulunan Olimpos, Çıralı ve Yanartaş'a geziler düzenlendi; bölgenin tarihi ve turistik yerleri gezilerek doğal güzellikler tanıtıldı.

'Likya Yolunda Bilimin İzinde' adlı TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan eğitim kampının açılışına katılan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan, Finike BİL-SEM sınıf öğretmeni Çiğdem Güler tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilerek uygulama aşamasına gelen projenin önemine değinerek, "TÜBİTAK onaylı bu tip projeler, özel öğrencilerimizin bilgi ve becerilerinin gelişimine büyük katkılar sağlıyor" dedi.

Finike BİL-SEM Müdürü Mehmet Ali Özkan, kurumları tarafından hazırlanan projenin TÜBİTAK tarafından onay görmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Finike BİL-SEM adına projeyi hazırlayan ve yürütücülüğünü yapan Çiğdem Güler de "Bir hafta süreyle gerçekleştirdiğimiz kamp neticesinde gözlemlediğimiz sonuçlar oldukça verimli bir çalışma yürütüldüğünü gösteriyor. Şehrin gürültüsünden ve dijital dünyadan tamamen uzaklaşan öğrencilerimiz, yaratıcı dramadan ekosistemlere, DNA ve genetik koddan gökyüzü gözlem etkinliklerine, arkeolojik kazıdan kuş gözlemciliğine kadar tüm etkinliklerde önemli kazanımlar sağladılar ve dönüşler gerçekleştirdiler" diye konuştu.

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