Özel öğrenciler fidan dikti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde özel öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde çam fidan dikti.

Sandıklı Orman İşletme Şefliği ile ilçede faaliyet gösteren bir özel eğitim uygulama merkezinin ortaklaşa düzenlediği program kapsamında özel öğrenciler 100'ün üzerinde çam fidanı dikti. Karadirek köyü girişindeki boş arazide yapılan fidan dikme çalışmasına merkezi müdürü İbrahim Altındaş, Orman İşletme Şefliği personeli, öğretmenler ve 35 özel öğrenci katıldı. Bölgeye otobüslerle gelen öğrencilere Orman İşletme Şefliği personeli tarafından dikilecek fidanlar dağıtılarak, dikim aşamaları anlatıldı. Daha sonra özel eğitimli öğrenciler öğretmenlerinin yardımıyla fidan dikimi yaptı.

Uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Altındaş, "Böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan son derece mutluyum. Peygamber Efendimizin hadisinin içerisinde 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizde fidan varsa mutlaka onu dikiniz' diyor. Biz de dolayısıyla böyle bir uygulama içerisinde olmak istedik ve son derece mutluyuz. Amacımız bizim öğrencilerimizin diğer insanlardan hiçbir farkının olmadığını göstermek. Hayatın her alanında bizim öğrencilerimizin de yer aldığını göstermek istedik. Onlar da 'Hayatın her alanında biz de varız' diyor ve bu gibi çalışmalarımızla bunu göstermiş oluyor" dedi.

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