Özel konsere hazırlık

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - NURDAN Ayhan Nostalji Sahne Topluluğu, Antalya'da yaşayan emekli TRT ses sanatçısı Yıldız Ayhan (85) için özel bir konsere hazırlanıyor. Topluluk, Ayhan'ın zihinlerden çıkmayan türkülerini seslendirecek.

"Ustalara Merhaba" adlı konserler dizinin 4'üncüsünün hazırlıklarını Bahçe Cafe'de Nurdan Ayhan yönetiminde sürdüren Nurdan Ayhan Nostalji Sahne Topluluğu, TRT'nin 'Yurttan Sesler' adlı programında türküleri yıllarca dinlenen ve dillerden düşmeyen Yıldız Ayhan'a sürpriz yapacak.

Yıldız Ayhan'ın kızı Nurdan Ayhan, "Nostalji konserimiz, annemin jübilesi olacak, TRT sanatçısı babam Ahmet Gazi Ayhan da türküleriyle anılacak" dedi. Ayhan, Şubat ayında planlanan konserde, Yıldız Ayhan'ın seslendirdiği "Gezi Bağları" ile "Yârim İstanbul'u Mekân mı Tuttun" adlı türkülerin TRT'nin bandından yayınlanacağını söyledi.

Nurdan Ayhan, konserde annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan'ın seslendirdiği eserlerden "Gakgak Kubarak", "Gurbette Ömrüm Geçecek", "Taşa Basma İz Olur", "Salında Gel", "Doktor Civanım", "Kara Çadır", "Erisin Dağların Karı", "Bir Of Çeksem", "Hozalı Gelin" adlı ve daha birçok türküyü koro ve solistlerin yorumlayacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI