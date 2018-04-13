Özel Kalem Müdürü Taymaz'a veda

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 20 yıldır özel kalem müdürlüğü görevi yapan İsmail Taymaz'ın emekli olması münasebetiyle bir veda yemeği düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Devlet Su İşleri'ndeki memuriyetinden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uzanan süreçte kendisiyle yol arkadaşlığı yapan, gerek Ceyhan Belediye Başkanlığı'nda gerekse Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlenen İsmail Taymaz'ın emekli olması münasebetiyle bir veda yemeği düzenlendi. Taymaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile çalışmaktan her zaman onur duyduğunu ifade ederken, yol arkadaşlıklarının ömür boyu bitmeyeceğini aktardı.

Başkan Sözlü ise konuşmasında İsmail Taymaz'ın kendisinde ve ailesinde büyük emekleri olduğunu, hiç bir zaman ne kendisine ne de siyasi çevresine karşı saygıda, hürmette kusur etmediğini ifade ederek, ''Biz kendisinden razıyız Allah da ondan razı olsun. Kendisine huzurlu, uzun bir ömür diliyorum. Hakkımız varsa helal olsun'' dedi.

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