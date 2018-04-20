Özel insanlardan gururlandıran başarı

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Özel İnsanlar Atletizm Tıkımı, üç ayrı dalda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu(TÖSSF) tarafından Antalya’da gerçekleştirilen 2. Bölge Atletizm Şampiyonası’nda Bölge birinciliğini elde etti..

TÖSSF ’un 2018 programında yer alan ve İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki sporcuların Antalya Lara Grand Park Otel’de gerçekleştirilen, 2. Bölge Atletizm Şampiyonasına, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Özel İnsanlar Atletizm takımı sporcuları ve aynı zamanda Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencileri de olan Mesut Akkaya , Mental kategorisinde 100 metre yarışında ve Abdullah Furkan Yılmaz da Cirit Atmada Down Sendromlular kategorisinde ile katıldı.

Şampiyonanın hazırlıklarını İdareci Zuhal Özdemir, Antrenörler Tuğba İşiten ve Furkan Feralan nezaretinde gerçekleştiren 2. Bölge Atletizm Şampiyonasında Abdullah Furkan Yılmaz 100 metre yarışında ve Cirit Atmada da bölge birinciliğini elde ederken, Mental Büyük Erkeklerde de Mesut Akkaya Bölge birinciliğini kazandı.

Gerçekleştirilen şampiyonada3 ayrı dalda bölge birinciliğini elde eden TÖSSF tarafından organize edilen 2. Bölge Atletizm Şampiyonasında madalya kazanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Özel İnsanlar Atletizm takımı sporcuları Abdulah Furkan Yılmaz ve Mesut Akkaya’ya ödülleri, TÖSSF Başkanı Birol Aydın, TÖSSF Yönetim Kurulu üyesi Ensar Kurt ve TÖSSF Başdanışmanı Erhan Karakuş tarafından verildi.

FOTOLU