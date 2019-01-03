Özel İdare, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

SİVAS, () - SİVAS İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının açılması için Sivas İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, mesai gözetmeksizin çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sivas İl Özel İdaresi, karla mücadele çalışmalarını 32 adet greyder, 19 adet yükleyici, 10 adet dozer, 9 adet kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 119 araç ve 213 personel ile yürütüyor. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik verilirken, ekipler birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor.

Köy yollarında yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yeniboğazkesen köy muhtarı Hasan Uslu, "Her zaman olduğu gibi Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için büyük özveri gösteriyor. Bizleri mağdur durumda bırakmıyor. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, ulaşımın daha rahat ve kolay yapılabilmesi için hizmetlerini sürdürüyor. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen Sivas İl Özel İdaresi’nin fedakar çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Sivas arasında da yoğun bir mesai yapıyor. Kayakseverlerin yollarda sıkıntı yaşamaması için mobil ekipler sürekli tuzlama yaparak yoğun kış şartlarında herkesin tesislere daha rahat ulaşmasını sağlıyor.

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