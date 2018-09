Özel gereksinimli bireylerden, Malatyaspor'a ziyaret

BATTALGAZİ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi ve eğitim hizmeti alan özel gereksinimli bireyler, Çaykur Rizespor maçı öncesi Evkur Yenimalatyaspor'un idmanını ziyaret etti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hafta sonu oynayacakları Çaykur Rizespor maçını kazanarak, kendilerini ziyarete gelen özel gereksinimli bireylere armağan edeceklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Malatya'ya kazandırılan bölgenin ilk ve tek Engelsiz Yaşam Merkezi olan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi ve eğitim hizmeti alan özel gereksinimli bireylerin bir hayali daha gerçekleşti. Evkur Yeni Malatyaspor'lu futbolcularla tanışmak isteyen özel gereksinimli bireyler, Evkur Yeni Malatyaspor'un idmanını ziyaret ederek futbolcularla tanıştı. Burada konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bizi sevindirdiler. Bizlerde inşallah hafta sonu oynanacak Çaykur Rize maçını kazanarak onlara moral olacağız ve armağan etmek istiyoruz. Sorunu olan çok engelli kardeşimiz var. Genel hayat yaşantısında zorluklar çeken kardeşlerimiz var. Bizler onlara her daim yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz yaşam Merkezi Müdürü Burak Buğday ise, Çaykur Rizespor maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a başarılar dileyerek, "Battalgazi Belediyesi Yaşam Merkezi olarak, Erol hocamıza ve tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel şekilde ağırladılar. Çocuklarımızın bir hayalini daha gerçekleştiriyoruz. Futbolcular ile tanışmayı. Ben hafta sonu oynanacak maç için başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sarı- kırmızılı takımın oyuncusu Ahmet İldiz'de, "Böyle genç kardeşlerimizin, güzel kardeşlerimizin bizleri ziyaret etmesi hakikaten onur vericidir. Allah onların yaşamını kolaylaştırsın inşallah. İki hafta giden kötü bir gidişatımız var. Ama hafta sonu oynanacak Rize maçından 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük ise, "Onlar bizim her şeyimiz. Söylenecek bir şey yok aslında. Biz onları çok seviyoruz. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bunu bilmeleri yeterli. Her zaman onların yanlarındayız. Onları çok seviyoruz, iyi ki varlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

