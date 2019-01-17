Özel eğitim öğrencilerine evde ziyaret

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),() - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde özel eğitim alan öğrenciler evlerinde ziyaret edildi.

Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Cumhurbaşkanlığın okuma-yazma seferberliği kapsamında başlatılan proje doğrultusunda 1'inci kademe okuma-yazma sertifikası almaya hak kazanan Eren Can ve annesi Halime Can'ı ziyaret etti. Eren'e sertifikasını takdim eden Partal, aile ile bir süre sohbet ederek tebriklerini iletti. Daha sonra Toki Kösedağ İlkokulu 1'inci Sınıf Öğrencisi olarak evde özel eğitim alan Filiz Karabulut, yaşadığı Sökün köyünde ziyaret edildi. Karabulut'a Kaymakam Vekili Partal tarafından karnesi takdim edildi. Kaymakam Vekili Çağlar Partal kendisine başarı dileklerini iletti.

Ziyaretlerde Kaymakam Vekili Partal'a; Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız , Halk Eğitim Müdürü Hamza Ulusoy , Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Bayram, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ramazan Demirsoy, Gökçekent Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Gökmen Şanal eşlik etti.

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