Özel çocuklardan geri dönüşüm defilesi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Eğitim Bilimleri Okulu'nun düzenlendiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasında, özel çocuklar atıklardan yapılan kıyafetleri sergiledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiği ve yüreğinde engel tanımayan herkese kapılarını açan Engelsiz Kafe, Eğitim Bilimleri Okulu'yla 23 Nisan'ı kutladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Başkan Vekili Bilal Köleoğlu, Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan'ın da katıldığı kutlamalara, Engelsiz Kafe'nin özel çocukların aileleriyle Eğitim Bilimleri Okulu'nun velileri de yoğun ilgi gösterdi.

Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ve Eğitim Bilimleri Okulu öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan kutlaması, okunan şiirler, şarkılar ve halk oyunları gösterileri, ilgiyle izlendi. Engelsiz Kafe Bandosu'nun da sahne aldığı kutlamalarda öğrencilerin geri dönüşümü mümkün atıklardan yaptıkları kıyafetlerden oluşan gösteri de büyük ilgi gördü. Öğrenciler pet bardaklar, tabaklar, ambalaj atıkları, gazete kağıtlarından hazırladıkları kıyafetleri Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarıyla birlikte sergiledi.

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