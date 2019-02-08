Özel çocuklara, özel materyaller TIR'ı Kırklareli’nde

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-ÖZEL Çocuklara Özel Materyaller TIR'ı Kırklareli’ye geldi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim-öğretim sürecinde materyal kullanılması, öğrencileri görsel, işitsel ve dokunsal açıdan desteklemekte, öğretimi yapılan konuların somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim materyali, özel eğitim alanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Engelli bireylerin hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu sağlayacak nitelikte eğitim imkânlarından yararlanabilmeleri adına Bakanlığımızca pek çok çalışma yürütülmektedir. Bunlardan biri de özel eğitim alanında materyal geliştirme çalışmalarıdır. Genel Müdürlüğümüzce 'Özel Çocuklara Özel Materyaller' düşüncesiyle yola çıkarak özel öğrencilerimize yönelik materyal üretimini gerçekleştirmek amacıyla 2018 yılında bir çalışma başlatılmıştır. Öğrencilerimizin öğrenme ve üretme süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu çalışmada, alanda en çok ihtiyaç duyulan materyaller temel alınmıştır. Üretilen bu materyallerin tasarımları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılmıştır. 100 farklı çeşit olmak üzere toplamda 143 bin materyal seti hazırlanmıştır.İlimize bu materyallerden 29 koli gönderilmiştir” denildi.

Özel çocuklara gönderilen özel materyaller, İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın tarafından teslim alındı.