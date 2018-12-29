Özel çocuklara 'Hoşgeldin 2019’ balosu

Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA’da özel çocukların katıldığı ‘Hoşgeldin 2019’ balosu renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, Son Nokta Engelliler Spor Kulübü, Gönüllü Anneler Topluluğu Otizm ve Barış Derneği işbirliğiyle düzenlenen, engelsiz baloda özel çocukların özel gösterileri beğeniyle izlendi. Adana 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen balosuya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Seyhan Belediyesi başkan adayları arasında adı öne çıkan eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Kadir Gül, çok sayıda özel çocuk, aileleri ve yakınları katıldı. Özel çocuklar zumba ve halk oyunlarını yüksek beceriyle oynadı. Katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi verilirken, konuşmacılar çocukların ailelerine, dernek ve kulüplere, 2019 balosuna katkı koyan herkese teşekkür etti. Balo, oyun havaları eşliğinde sona erdi.

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