Özel çocuklara hentbol projesi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da özel çocuklara yönelik 'Sağlıklı Yaşam İçin Hentbolda Buluştuk' projesi başlatıldı.

Burdur'da Özel Çocuklar Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen 'Sağlıklı Yaşam İçin Hentbolda Buluştuk' projesi başlatıldı. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve eşi Feray Çankal, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Hentbol İl Temsilcisi Mehmet Şimşek ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Hasan Şıldak, "Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 8 okul ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu işbirliğinde 2008 yılında çok güzel amaçlar için yola çıkmış olan Burdur Özel Çocuklar Spor Kulübü Derneği'nin hazırladığı projeden gurur duydum. Dezavantajlı kesimleri sporun en güzel branşlarından olan hentbol ile buluşturmuşlar. Çok güzel düşüncelerle örülmüş bir proje. Bu projenin amacına ulaşacağına ve çok verimli sonuçlar alınacağına inanıyorum. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hentbol İl Temsilcisi Mehmet Şimşek, hentbolun öğrenilmesi ve uygulanmasının kolay bir spor branşı olduğunu söyledi.

Proje Koordinatörü Gülizar Güzel toplantıda projeyle ilgili bilgi verdi. Dernek olarak sportif faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve özel çocuklar kapsamında daha çok gence ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Güzel, "31 Aralık 2019'a kadar sürecek olan 'Sağlıklı Yaşam İçin Hentbolda Buluştuk' projesi kapsamında İstasyon Caddesi'nde sokak hentbolu etkinliği düzenlenerek, yerel halkta projeye yönelik farkındalık yaratılırken, gençlerimizin sosyal uyum sürecinin hızlanmasına katkı sağlanacak. Uygulama okulu velileri ve gençlere yönelik eğitimlerin yanı sıra Özel Eğitim Ortaokulu'nda 10, diğer ortaokullardan her birinden 40'ar öğrenciye hentbol eğitimleri başlatılacak. Proje sonunda okullarda oluşturulan takımlar arasında bir turnuva tertip edilerek bu turnuvada kazananlar ödüllendirilecek" diye konuştu.

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