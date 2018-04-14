Özel çocuklar baharın gelişini kutladı

Tolunay DUMAN/ TARSUS(Mersin),() - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, özel öğrenciler öğretmenleri ile birlikte baharın gelişini kutladı.

Türkiye Alzheimer Derneği Tarsus Temsilciliği, Tarsus Belediyesi'nin katkılarıyla Yenice Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini Ülker Aydın Yaşlı Yaşam ve Erinç Evi'nde ağırladı. Bahçede çiçek dikimi etkinliği yaparak çiçekleri toprakla buluşturan çocuklar, bu çiçeklere kendi isimlerini verdi. Tarsus Temsilciliği üyeleri çocuklarla oyunlar oynayarak, güzel vakit geçirmelerini sağladı.



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