Özdoğan, seçim çalışmalarına başladı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Hacılar ilçesi Belediye Başkanvekili ve adayı AK Parti'li Bilal Özdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hacılarlı iş adamlarını ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İl Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Sarıkaya, Doğan İçingir ve Belediye Meclis üyeleri ile Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin yönetici ve çalışanları ile bir araya geldi.

Özdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Yola çıkış nedenimiz Allah’ın izniyle, Allah rızası için memleketimize bir şeyler katmak. İnsanlarımızın refahına, mutluluğuna bir nebze de olsa katkıda bulunmak. Reisimizin önderliğinde, gönül belediyeciliği kapsamında inşallah 70 günlük süreçte sizlerin desteğini zaten biliyoruz da, duanıza talibiz. Memleketimizin duasına talibiz. İnşallah hayra vesile olur. İnşallah nasip olur sandıktan çıktığımızda da yine bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, istişarelerimizle birlikte yönetmek, ortak akılla ilçemize güzel hizmetler yapmak derdindeyiz. Hep beraber bu yolda zaman harcayacağız, kafa yoracağız. Vatandaşlarımıza, ilçemize, ilimize güzellikler adına çalışmalarda ne yapabilirsek bu yolda ilerleyeceğiz" dedi.

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