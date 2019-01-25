Özdoğan'dan OSB'ye ziyaret

KAYSERİ, () - HACILAR Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

31 Martta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için çalışmalarını sürdüren Bilal Özdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ile birlikte OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile görüştü. Ziyarette konuşan OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Bu zamana kadar Hacılar ilçemizde güzel, başarılı, faydalı işlere şahitlik ettik. Bundan sonra da başkanımızın, bu güzel birlik ve beraberlik içerisinde Hacılarımızı daha üst seviyeye taşıyacak çalışmaları yapacağına inancım tam" dedi.

Bilal Özdoğan ise yaptığı açıklamada "İnşallah yeni dönemde de Hacılarımıza hep birlikte hizmet edeceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz. Biz çalışacağız, Hacılar kazanacak. Bu seçim sürecinde de başkanımızın değerli destekleri bizim için çok önemli" diye konuştu.

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