Özdemir, okul inşaatını inceledi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir Balkar Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, beraberinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Müslüm Ayaz ve Ali Durmaz ile birlikte yapımı devam eden Balkar Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Okul inşaatında gördüğü eksiklilerin giderilmesini isteyen, Özdemir, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaat çalışmaları ikinci döneme kadar, tamamlanacak. Çalışmaların tamamlanması ile ilçemizde ikili eğitim yapan okul kalmayacaktır" dedi.

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