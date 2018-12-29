Özdemir'den, 'kuru fasulyede gümrük vergisi' açıklaması

MERSİN, () - MERSİN Ticaret Borsası (MTB) ve Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) Başkanı Abdullah Özdemir, kuru fasulyedeki gümrük vergisinin kaldırılacağı yönündeki duyumların üreticileri tedirgin ettiğini belirterek, "Çiftçilerimizi üretimden uzaklaştıracak böylesi kararlar uzun vadede dışa bağımlılığımızı artıracaktır" dedi.

Özdemir, bakliyat sektöründeki temel sorunlara ilişkin görüşlerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Sorunlar içindeki en acil konunun kuru fasulye için gümrük vergisinin yeniden sıfırlanması olduğunu belirten Özdemir, "Geçtiğimiz yıl 2 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete kararı ile kuru fasulye ithalatında gümrük vergisi 1 Haziran 2018 tarihine kadar sıfırlanmıştı. Son günlerde kuru fasulye için gümrük vergisinin yeniden kaldırılmasına yönelik yapılan lobi çalışmalarına ilişkin duyumlar alıyoruz. Hatta yeni yıl ile birlikte bu kararın alınmış olacağına yönelik güçlü söylentiler var. Bu söylentiler üreticilerimiz açısından büyük tedirginlik yaratıyor. Kuru fasulye için uygulanan yüzde 19.3'lük gümrük vergisi, üreticiler açısından koruma kalkanı görevi görüyor. Yıllardır bakliyat dış ticaretinde net ithalatçıyız. Kuru fasulye üreticilerimizi korumak, motive etmek ve daha da cesaretlendirmek gerekirken, alınacak böylesi bir karar maalesef tam tersi bir etkiyle sonuçlanacaktır. Türkiye'deki üç büyük markette satılan birer kilogramlık kuru fasulyenin KDV dahil 7.95 TL'den satıldığını dile getiren Özdemir, mevcut piyasa şartlarında bu fiyat düzeyinin pahalı olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kuru fasulye ithalatının şuanki gümrük vergisi oranları ile devam etmesi gerekmekte. Tüm dünya ithalatta gümrük vergisi ile kendi ürünlerini korurken, yerli ve milli politikalar geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiğimiz bu dönemde ülkemiz böyle bir karardan büyük zarar görecektir. Şuan hem ihraç pazarlarımızı elde tutabilmek hem de iç talebe cevap verebilmek için ithalat yapıyoruz. Çiftçilerimizi üretimden uzaklaştıracak böylesi kararlar uzun vadede dışa bağımlılığımızı artıracaktır. Bu yönde gelen taleplerin reddedilmesinin büyük önem taşıdığı kanaatindeyim."



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