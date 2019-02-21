Özdemir: Aday değilim

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir, 8 yıllık başkanlık sürecini değerlendirerek pazar günü yapılacak olan oda meclisi ve oda yönetiminde aday olmayacağını açıkladı.

Bucak Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir, 2004 yılından bu tarafa Bucak Ziraat Odası'nın çeşitli kademelerinde görev aldığını belirterek, 24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan oda meclisi ve oda yönetimi seçimlerinde aday olmayacağını söyledi. Muzaffer Özdemir, "2004 yılında odaya yaptırdığım kayıttan sonra odanın çeşitli kademelerinde üye, yönetim kurulu üyelikleri, başkan yardımcılığından sonra 2011 yılında Bucak Ziraat Odası Başkanlığı yapmaya başladım. Burdur'da, Burdur Ziraat Odası'ndan sonra 14 bin 63 üye sayısı ile en fazla sivil toplum örgütlerinden birisiyiz. Bu üyelerimizden 8 bin 800 üyemiz aktif şekilde çalışmaktadır. Göreve geldiğimiz süreçte ilk olarak Bucak Ziraat Odası'nı kendi binasına kavuşturmak için çalışmalar yaptık. 2013'te başladığımız çalışmalar sonucu, 2015 yılında Bucak Ziraat Odası binası inşaatını ihaleye vererek 1 milyon 120 bin liraya bina ve tüm masraflarla birlikte yaklaşık 1 milyon 700 bin liraya binanın tüm yapımını tamamladık. Şu anda Ziraat Odası Birliği'ne 80 bin liradan başka borcumuz yoktur" dedi.

'ÇİFTÇİMİZE UCUZ GÜBRE VE İLAÇ SATTIK'

İlçede çok kişiden şikayetler ve yakınmalar almalarına rağmen 2018 yılında ucuz gübre ve ilaç sattıklarını vurgulayan Özdemir, "Amacımız çiftçimizin kalkınması ve oda olarak katkı sağlayabilmek için, odamız kanalı ile 2018 yılı içerisinde 400 ton gübre ve buna ek olarak tohum, ilaç sattık. Çiftçilerimizden oda ile ilgili evrak ve dosyalardan üyelik aidatı haricinde ücret almadık. Çiftçilerimizi bilgi alışverişi için tarımsal fuarlara götürdük" dedi.

Bucak Ziraat Odası olarak Türkiye sıralamasında ilk 10'da olduklarını kaydeden Başkan Muzaffer Özdemir, pazar günü yapılacak oda meclisi ve oda yönetimi seçimlerine katılmayacağını ve yeni yönetimden beklentileri olduğunu kaydetti. Özdemir, şöyle dedi:

"Oda olarak hizmet binamızda çiftçi müzesi kurulmalı, tarım market genişletilirse çiftçilerimizin kullandığı tarımsal alet ve edevatlar daha ucuza çiftçimize verilmeli. Bucak'ın en az 15 orman köyü var. Bu köylerde 80 bin dönüm saha boş durumda, buralarda hububat ekimi yapılamıyor. Bu arazilere en azından ceviz, badem, incir ve zeytin gibi tarımsal ağaçlar dikilerek organik tarım yapılabilir. Ayrıca Bucak'ta 300 bin dekarın üzerinde tarımsal arazinin 170-180 bin dekarı tarımda kullanılıyor. Geri kalan araziler boş kalıyor. Bu arazilerin sulanabilir oyanlar sulu tarıma diğerleri de hububata mutlaka kazandırılmalıdır. "

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