YOMRA(Trabzon),() - YOMRASPOR Kulübü Başkanı Haydar Özdemir, takımlarının Spor Toto 3’üncü Lig 1’inci Grubun 8’inci haftasında Hekimoğlu Trabzon FK ile oynadığı karşılaşmaya Furkan Akusoğlu’nun birinci hakem olarak görevlendirilmesine tepki gösterdi. Özdemir “50 yıllık kulübün emeğini yanlış atama ile çalamazsınız” dedi.

Yomraspor Kulübü Başkanı Haydar Özdemir, hakem ataması ve hatalarına ilişkin açıklamada bulundu, Yomraspor Kulübü’nün emeğinin çalındığı öne sürdü. Özdemir “17 Ekim 2018 Çarşamba günü Hekimoğlu Trabzon FK ile oynadığımız müsabakaya atanan birinci hakem Furkan Akusoğlu maç içerisinde ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar veren kararlar verdiği apaçık ortadadır. Ligimizde oynanacak olan müsabakalar öncesi açıklanan hakem isimlerinden sonra, Hekimoğlu Trabzon FK ile oynayacağımız müsabakaya yapılan atamanın ardından Merkez Hakem Kurulu yönetim üyesi Ali Can Lakot’u telefon ile aradım. Kendisine maça atanan Trabzonlu Furkan Akusoğlu’nun bizim maçımıza verilmesinin yanlış olduğunu söyleyerek bu atamanın değiştirilmesini istedim. Fakat Ali Can Lakot bizlere böyle atamaların olabileceğini ifade ederek atamayı değiştiremeyeceğini ifade etti. Oynanan müsabakada iki Trabzon takımın maçına Trabzonlu hakemin atanması hakemi etki altında bırakmıştır. Birinci hakem Furkan Akusoğlu’nun müsabaka esnasında ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar veren kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir. Çekişmeli geçen müsabakada aleyhimize verilen penaltı kararını eleştirmezken, hakem Akusoğlu’nun yüzde yüz ve net şekildeki penaltımızı vermemesi, verilen faul ve serbest vuruş gibi kararların ‘tarafsızlık’ ilkesinin dışına çıkmış olduğunu kanıtlamaktadır. Yomraspor Yönetim Kurulu adına Hakem Furkan Akusoğlu'yu gerekli mercilere şikâyet edeceğimizi ifade etmek ister, TFF ve MHK'nin bu gibi yanlış atamalardan kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz” dedi.