Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı, Seydişehir Belediye Başkanını ziyaret etti

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ziyaret etti.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yönetim kurulu üyeleri ve Seydişehir Şubesi Başkanı Ferhat Çelikbaş, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile sohbet etti.

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan bin 200'e yakın üyelerinin toplu iş sözleşmesi için Seydişehir'e geldiklerini kaydeden Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci , gündemi değerlendirmek için bir dizi ziyarette bulundukları kaydetti.

Hak İş’e bağlı Özçelik İş Sendikasının fikrinin ve izlediği politikanın Türkiye’de herkes tarafında bilindiğini kaydeden Genel Başkanı Yunus Değirmenci,''Milliyetçi , muhafazakar bir yapısıyla Hak İş’in önderliğinde mevcut Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir yolda yürüyen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Hem toplu iş sözleşmelerimizde, hem örgütlenmelerimizde, hem de teşkilat yapımızda memleketimizin milli manevi değerlerini korunmasında ülkemizin karşılaştığı sorunların çözümünde aktif rol alan bir sendikal anlayışı temsil ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal,''Etibank Alüminyum Tesisleri Türkiye’nin ilk ve tek olan alüminyum alanındaki tek fabrikası. İlk kurulduğu yıllarda alüminyumun yüzde yirmi beşini karşılıyordu. Türkiye’nin şu anda yüzde onunu karşılıyor. Buna benzer işletmelere daha Türkiye’nin ihtiyacı var. Bir ülkenin kalkınması sanayi alt yapısının ayaklarının sağlam olmasına bağlı.Bu tür kuruluşlarımızın büyüyerek devam etmesi gerekli. Büyümesi için personelinin gönüllü ve özveri ile çalışması gerekiyor.Bunun içinde ekonomik olarak karşılığını alabilmesi lazım. Hak İş ‘in kuruluş amacını hepimiz biliyoruz.İşçi ayağının sağlamlaştırılması ve bu ülkenin maddi manevi gelişmesinin beraber yürütülmesi noktasında kurulan bir sendikamız.''dedi.



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