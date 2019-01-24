Özbelsan'ın yeni tesisleri hizmete girdi

SİVAS, () - SİVAS Belediyesinin yan kuruluşu olan Özbelsan A.Ş.'nin yeni idari bina ve tesisleri hizmete girdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan yeni yerleşke içerisinde; 4 katlı idari bina, ekmek fabrikası, kent mobilyaları fabrikası, demir doğrama atölyesi, yemekhane ve kapalı otopark bulunuyor. Kısa süre önce yeni hizmet binasına taşıma işlemi yapılan Özbelsan'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın, şirketin Genel Müdürü Şaban Kaya ve Belediye Meclis Üyesi Erdal Karaca ile birlikte tesisleri inceledi. İdari bina içerisindeki birimleri tek tek ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Aydın, yeni hizmet binası ve tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sivas'ın büyük şirketlerinden biri olan Özbelsan'ın yeni tesislerde daha verimli bir ortama kavuştuğunu ifade eden Başkan Aydın, "3 bin metrekare kapalı alana sahip idari bina, 2 bin 500 metrekare alana kurulan yemekhane, makine ikmal birimlerimiz, ahşap yapı elemanları, demirhane ve diğer atölyelerimizi buraya taşıdık. Bu birimlerimiz de 4 bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor. Genel olarak 10 bin metrekarelik modern bir kompleks oldu. Maliyeti ise 9 milyon lira" şeklinde konuştu.

Daha önceki dönemde ahşap ve beton yapı elemanlarının da bu bölgeye kurulduğunu hatırlatan Başkan Aydın, "Şirketimiz artık hem daha düzenli bir alanda hizmet verecek, hem de şehir içinde kalan bölgeler boşaltılmış olacak. Bu alanın hemen yanında Belediyemiz bünyesinde makine ikmal tesislerimiz var. Asfalt şantiyemiz yine bu bölgede. Bu tesislerin hayırlı olmasını diliyorum. Tesislerimizin şehrimize kazandırılmasında büyük emeği olan genel müdürümüz Şaban beye ve diğer çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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