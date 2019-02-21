Özbelsan'ın yeni tesisleri hizmete açılacak

SİVAS Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özbelsan A.Ş'nin yeni idari bina ve tesislerinin yapımı tamamlandı. Bina için açılış düzenlenecek.Kentte, ekmek fabrikası, ahşap kent mobilyaları, beton yapı elemanları ve konut üretimi gibi birçok farklı alanda kaliteli hizmeti veren Özbelsan A.Ş.'nin yeni hizmet binası tamamlandı. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yeni tesislerin açılışı yarın gerçekleştirilecek. Tüm teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek her geçen gün kendisini yenilemeyi sürdüren şirketin yeni yerleşkesi 3 ayrı yapıdan oluşuyor. Modern tesislerde 4 katlı idari bina, ekmek fabrikası, kent mobilyaları fabrikası, demir doğrama atölyesi, yemekhane ve kapalı otopark yer alıyor.

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