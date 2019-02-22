Özbelsan A.Ş. yeni hizmet binasına kavuştu

SİVAS Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özbelsan A.Ş.'nin yeni idari bina ve tesislerinin açılışı törenle gerçekleştirildi.Kentte, ekmek fabrikası, ahşap kent mobilyaları, beton yapı elemanları ve konut üretimi gibi birçok farklı alanda kaliteli hizmeti veren Özbelsan A.Ş.'nin yeni hizmet binası tamamlandı. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yeni tesislerin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.İçerisinde 4 katlı idari bina, ekmek fabrikası, kent mobilyaları fabrikası, demir doğrama atölyesi, yemekhane ile kapalı otoparkın bulunduğu yeni hizmet binasının açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu tür yapıları iyi korumak ve desteklemek lazım. Yönetim bütünlüğünün çok iyi olması lazım. Özbelsan A.Ş'nin arkasında güçlü bir belediye var. Bizim de Buruciye A.Ş'nin arkasında İl Özel İdare var. İki kardeş kurum birbirinden güç alarak yollarına devam ederek Sivas'a hizmet ediyorlar. Rabbim hizmet etmeyi nasip eylesin. Eserler unutulmaz. Sivas'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Özbelsan şirketimiz çok önemli süreçlerden geçti. Hamd olsun bugün itibariyle Sivas'ın gerek istihdam noktasında gerekse üretim noktasında en büyük en önemli şirketlerinden biridir. Özbelsan öyle bir değer ki eğer bu iyi yönetilemez ise hem kendisini hemde belediyeyi batırır. Ama iyi yönetildiği zaman sürekli büyür ve kendini kurtarır, belediyeyi kurtarır. Şükürler olsun ki Özbelsan A.Ş'nin sürekli büyüdüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelası kesildi. Daha sonra Vali Ayhan ve beraberindekiler Özbelsan A.Ş'nin yeni hizmet binasını gezdi.

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