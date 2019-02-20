Özbekistan’dan SANKO Enerji Çatalca RES’e ziyaret

ÖZBEKİSTAN’dan resmi görevli bir heyet, Sanko Enerji Çatalca Rüzgar Enerjisi Santralı’nda (RES) inceleme yaptı.

Sanko Enerji Çatalca RES İşletme Müdürü Mustafa Öğüt, ziyaretin, Dünya Bankası tarafından organize edilen çalışma gezisi ile Türkiye’nin enerji sektörünü yapılandırma ve geliştirmede gösterdiği başarı hakkında Özbekistan Hükümeti’nin bilgi edinmesi kapsamındaki gerçekleştirildiğini söyledi.

Özbekistan Hükümeti heyetinin santral kurulumu, işletimi ve rüzgar enerjisi hakkında bilgi aldığını belirten Öğüt, “Santralımız 100 MW kurulu güç ile yıllık ortalama 285 milyon kWh düzeyinde elektrik üretimi yaparak bulunduğu bölge ve ülkeye hizmet vermektedir” dedi.

Rüzgar enerjisinin verilen teşvikler ile birlikte Türkiye'de özellikle 2007 yılından itibaren ivmeli bir gelişim içerisine girdiğini kaydeden Öğüt, “Rüzgar enerjisi temiz, çevre dostu, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır” diye konuştu.

Öğüt, Sanko Enerji Çatalca RES sayesinde atmosfere salınmayan karbondioksit miktarının yılda 240 bin ton olduğuna vurgu yaptı.

FOTOĞRAFLI