Özbekistan ile pamuk üretiminde iş birliği yapılacak

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki, Pamuk Araştırma Enstitüsü'nü beraberindeki heyetle ziyaret eden Özbekistan Yenilenme ve Kalkınma Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov, bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Gelecek dönemde Türkiye ile Özbekistan arasında pamuk üretimi konusunda iş birliği yapılacağı belirtildi.

Özbekistan Yenilenme ve Kalkınma Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov, beraberindeki 20 kişilik heyetle birlikte Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Pamuk üretimi konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla yapılan ziyarette ilk olarak bilgi aktarımı için toplantı düzenlendi. Toplantıya Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Koray Şimşek, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, daire müdürleri, meslek odaları temsilcileri, Özbekistan Pamuk, Tarım ve Su Bakanlığı, pamuk araştırma merkezleri ile pamuk kooperatiflerinin yetkilileri katıldı.

ENSTİTÜ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Toplantıda ilk olarak Türkiye'nin pamuk üretimi hakkında genel bilgilerin yer aldığı sunum yapıldı. Daha sonra ise Özbekistan Yenilenme ve Kalkınma Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov konuşma yaptı. Konuşmasının başında ziyaretin amacını açıklayan Özbek Bakan, Türkiye'nin pamuk üretimi konusunda elde ettiği başarıları değerlendirmek ve görüş alışverişi yapmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Özbekistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının ziyaretlerinde iki ülke arasında pamuk konusunda iş birliği yapılması için somut talimatlar aldıklarını ifade eden Bakan Abdurakhmonov, ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

'YENİ YÖNTEMLERLE PAMUĞUN GENLERİNİ BÜYÜTÜYORUZ'

Özbekistan'daki pamuk üretimi hakkında bilgiler aktaran Abdurakhmonov, pamuk teknolojileri ve pamuk genetiği hakkında çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde yetişen 32 bin pamuk türünden 12 bini kendi merkezlerimizde geliştirildi. Yaptığımız çalışmalar sonucu pamuğu yetiştirme süresini 150 günden 120 güne düşürdük. Lif uzunluğunda ise 40 milimetreye ulaştık. Klonlama yöntemiyle pamuğun genetiğiyle oynayarak daha erken çiçek açması için çalışmalar yapıyoruz. Yeni yöntemlerle pamuğun genlerini büyütüyoruz. Susuz yerlerde pamuğu yetiştirebileceğimiz türler elde ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından konuk heyet, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarını gezdi. Daha sonra ise Enstitü'nün hemen yanında bulunan pamuk tarlası gezildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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