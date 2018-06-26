Öz Gıda İş: Çaykur işçisi iş akdi askıda olduğu sürede İŞKUR'dan yararlansın

Aytekin KALENDER/RİZE, () - ÖZ GIDA İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ, 4 yılda bir çok konuda önemli adımlar attıklarını belirterek bölgenin sendika tarihinde ilkleri başardıklarını söyledi. Karadağ, "Mevsimlik işçilerin iş akitlerinin askıda kaldığı sürede İŞKUR imkanlarından faydalanılması için mücadele etmeye devam edeceğiz.“ dedi.

Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığının 2. Olağan Genel Kurulu 7 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. 2014 yılının Haziran ayında yapılan kongre ardından ekip olarak birçok çalışmanın altına imza attıklarını ifade eden Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ, “Yoğun geçen 4 yılı geride bıraktık. Bu süreçte şube yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, emekçi kardeşlerimize en iyi hizmeti vermeye çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. İlk etapta şubemize bağlı olan işçi ve işveren yetkilileriyle bir araya gelip, çözüm bekleyen sorunlar konusunda bir eylem planı hazırladık. İşyerlerinde emekçi kardeşlerimizin sosyal ihtiyaçları olan dinlenme odalarına, yemekhanelere, soyunma odalarına, çalışma yerlerine birçok yenilikler yaptık. İşverenlerin de büyük özveride bulunduğu bazı yeniliklerden bahsedersek; dinlenme yerlerine masa, sandalye ve oturma grupları, çay ocakları ve klimalar takılmasını sağladık. Yemekhanelerde, hijyen koşullarının oluşturulması ve Çaykur tarihinde bir ilk olan yemekhanelere klima takılmasında çalışmalar yaptık. Amacımız çalışan arkadaşlarımızın daha düzgün koşullarda çalışmasını sağlamaktır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sendikamız içinde, işveren içinde büyük önem arz etmektedir. Çünkü sosyal ve ücret konularındaki iyileştirmeler işçinin veriminin ve performansını etkileyen en önemli unsurdur. Bunun bilincinde olarak Öz Gıda-İş Sendikası, Çaykur'a örgütlenmeye geldiği ilk günden itibaren aynı ilke ve anlayışla hizmet etmeye devam etmektedir.” dedi.



Sendika olarak yöreye ilk geldiklerinde genel başkanlarının 'bizim için olmazsa olmaz mevsimlik işçidir' sözünü hatırlatan Karadağ şunları söyledi:

“Hedefimiz 5620 sayılı kanunun kaldırılması ve 150 gün üzeri çalışmanın önünün açılmasıdır. Bu slogan ile yola çıkılmıştır. Sonuca ulaşmak için sendikamız, genel merkezimiz, şubemiz ve emekçi kardeşlerimizle bir bütün olmuş ve verilen büyük mücadelenin sonucunda önce 5620 sayılı kanun kaldırılmış ve 9 ay 29 e kadar kurumların ihtiyacı halinde mevsimlik işçinin çalışmasının önü açılmıştır. Çaykur emekçileri için verilen büyük mücadeleye devam ederek mevsimlik işçiler için tarihi bir milat olan çalışma süreleri 120 günden 180 güne çıkaran protokol imzalanarak toplu iş sözleşmesine madde olarak konularak yürürlüğe girmiştir. Yıllardır çalışma ahengini bozan, adaletsizlik yaratan, çalışma düzeni yerine bütün emekçilerin eşit şartlarda ve eşit zaman aralığında çalıştığı bir düzene geçilmiştir. Bizim için bu nihai bir hedef değildir. Yine ikinci bir talebimiz olan mevsimlik işçilerin iş akitlerinin askıda kaldığı sürede İŞKUR imkanlarından faydalanılması için birlik beraberlik içinde bütün gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.“



