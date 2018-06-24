Oyunu torunuyla kullandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, oyunu 4 yaşındaki torunu Atila Atlas Sertel’le birlikte kullandı.

Yeniden aday olan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, oy kullanmaya eşi Ziynet Sertel, oğulları Özmen ve Özgür Mustafa Sertel, gelini Özden Sertel ve torunu 4 yaşındaki Atila Atlas Sertel ile geldi. Oyunu, Bornova Ali Suavi İlköğretim Okulu 1330 Nolu sandıkta kullanan Sertel, "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Türkiyemin yüzün gülsün. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik ancak başaracağımıza inancımız tam" dedi.

İZMİR, ()

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