Oyuncu Aydın Siğalı, Gazi Osman Paşa'nın köyünü ziyaret etti

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - TOKAT kitap günleri kapsamında şehre gelen oyuncu Aydın Siğalı Osmanlı Padişahı 2’inci Abdulhamit’in hayatının anlatıldığı dizide canlandırdığı Gazi Osman Paşa’nın doğduğu köyü ziyaret etti.

Dizide Tokat'ın büyük değerlerinden birisi olan Gazi Osman Paşa'yı canlandıran Aydın Siğalı, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen 'Tokat Kitap Günleri’ kapsamında şehre geldi. Siğalı kentte bir takım ziyaretlerde bulunduktan sonra Gazi Osman Paşa’nın çocukluk yıllarının geçirdiği ve paşayla anı ismi taşıyan köyü ziyaret etti. Köyde bulun Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencilerini ziyaret eden Siğalı, çocuklarla sohbet etti.

Gazi Osman Paşa’nın köyünde olmanın anlatılamaz bir duygu olduğunu söyleyen Siğalı, "Şu anda Gazi Osman Paşa’nın köyündeyim. Öyle bir duygu ki bunu yaşamak nasip oldu. Bu günü organize edenlerden Allah razı olsun. Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencileri ile beraberdik. Pırıl pırıl çocuklar. Muhteşem bir doğanın içinde çok güzel bir yer. Muhtar gerekli özeni göstermiş her yer tertemiz. Doğası çok güzel. Tarihi bir misyonu var, Gazi Osman Paşa burada doğmuş. Çocukluk anıları burada, belki dokunduğu ağaç hala burada hayatta. Çok güzel duygular içerisindeyim. Herkes gelsin burayı ziyaret etsin. Burada okuyan çocuklarla tanışsın doğanın temiz havasını içine çeksin" dedi.



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