Oyuncak kampanyasına destek büyüyor

BURSA,()-“BİR Gülücük Bin Umut” diyen Onur Market’in, “Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun” projesine destek olmak isteyen gönüllülerin organize ettiği buluşmada, yüzlerce oyuncak bağışlandı.

“Alışverişte Onur Sözü” sloganı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan, Onur Market, yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da insanların yaşamlarına dokunuyor. “Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun” sosyal sorumluluk projesine verdiği destekle birçok çocuğun yüzünü güldüren Onur Market, her geçen gün çığ gibi büyüyen kampanyada halkın desteğini de yanına aldı. Projeye destek olmak isteyen gönüllülerin organize ettiği buluşmada yüzlerce oyuncak bağışlanırken örnek bir dayanışma sergilendi. Türkiye’nin her bir bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak için hazırlanan oyuncakların bir sonraki adresi Hendek Cezaevi’ndeki anneleriyle birlikte kalan çocuklara yapılması planlandı. “Bir Gülücük Bin Umut” diyen Onur Market, herkesi “Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun” kampanyasına katılmalarını davet ediyor, bu tür projelerin örnek teşkil etmesi için yeni projeler geliştirmeye davet ediyor.

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