Oyun parkında ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ADANA,()- ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde parkta oyun oynarken ayağı kaydırağa sıkışan Ramazan Şeker'i(8) itfaiye kurtardı.

Olay ilçeye bağlı, Akdemiz Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynamak için parka gelen Ramazan Şeker'in kaydırağa binmek isterken ayağı demirlerin arasına sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar Şeker'i kurtaramayınca, parka itfaiye ekibi çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, makas yardımıyla demirleri keserek Şeker'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Şeker, kontrol amaçla hastanaye götürüldü.

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