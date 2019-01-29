'Oyun kurucular' Antalya'da buluştu

ANTALYA, () - DÜNYANIN en büyük oyun geliştirme maratonu 'Global Game Jam' (GGJ), Teknodev-Dream Harvesters ile Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ev sahipliğinde Antalya'da yapıldı.

Antalya'da ilk defa yapılan GGJ etkinliğine çeşitli yerlerden oyun kurucular katıldı. Katılımcılar, 'Ev sizin için ne anlama geliyor' temasından yola çıkarak 48 saatte çalışır bir oyun programlamak için çalıştı. Tüm katılımcıları mantık çerçevesinde sınırları zorlamaya ve yeni fikirler bulmaya teşvik eden etkinlik yoğun ilgi gördü.

Dream Harvesters kurucu ortağı Mert Solak, GGJ etkinliğinin bir yarışma olmadığını, amaç alana ilgi duyanlara imkân sunmak ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak olduğunu kaydetti. Katılımcıların birbirlerini tanımalarını ve ortak çalışma ruhunu geliştirmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Solak, "Bu nedenle de katılımcıların kodlama bilmeleri gerekemiyor. Her meslekten bireylerin katılabiliyor. Yurt dışındaki firmalara danışmanlık hizmeti veren bir oyun yazılım ekibi olarak, 10 yıldır bu sektörün Türkiye'de de gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Antalya'da da bu ve benzeri organizasyonlar ile dünya çapında işler yapabildiğimizi göstermek, ilgi duyan kişileri sektöre kazandırmak en büyük isteğimiz. Türkiye global oyun sektöründe daha iyi konumda yer almalı. Halen ulaşamadığımız, oyun sektörü ile ilgilenen geliştiricileri de ofisimize davet ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Antalya'da e-spor etkinlikleri de düzenlemeyi de planlıyoruz" dedi.

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