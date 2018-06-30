'Oyun içinde oyun' Kaş'ta sahnelendi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki antik tiyatroda Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun 'Oyun içinde oyun' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaş Antik Tiyatro'daki oyunu aralarında Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, İlçe Müftüsü Fetullah Yavuz, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın'ın da bulunduğu yaklaşık 750 kişi izledi.

Özer Tunca'nın yazıp yönettiği iki perdelik oyunda, oyuncular Osman Kot, İnanç Tartan, Pınar Boyar, Mustafa Doğan Ayan, Yunus Derli ve Asaf Doğan rol aldı.

Oyun sonunda Kaymakam Bilgihan Bayar ve Belediye Başkanı Halil Kocaer, oyunculara çiçek vererek teşekkür etti. Kaymakam Bilgihan Bayar, "Bu yaz akşamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu oyuncuları bize çok güzel bir oyun sundu. Herhalde gülmekten hepimizin gerginliği ve yorgunluğu gitti. Kendilerine sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.

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