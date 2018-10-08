Oyucu Levent Üzümcü, Gaziemir'de alkış aldı

GAZİEMİR Belediyesi kültür sanat etkinliklerinin yeni sezon açılışını Oyuncu Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan senin hikayendir’ adlı oyunu ile yaptı.

Gaziemir Belediyesi'nin yeni etkinlik yılı açılışı Sevgi Yolu’nda Oyuncu Levent Üzümcü'nün 'Anlatılan senin hikayendir' adlı oyunu ile gerçekleşti. Oyunu Cengiz Toraman yazdı. Oyun, Ege’nin iki yakasından insan hikayelerini konu aldı. Oyunda mübadele döneminde sevgilisini Yunanistan’a uğurlamak zorunda kalmış Egeli Mehmet’in hikayesi, köyünün doğal yapısı bozulmasın diye altın madenine karşı çıkan Çamlık Köyü sakinlerinin hikayesi ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki sularda denizcilik yapan Barış’ın kesişen hikayeleri ele alınıyor. Her üç karaktere de can veren Levent Üzümcü, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

İZMİR, ()

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