Oylat yolunda kaza: 5 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ( )- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; biri bebek 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Oylat mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Oylat kaplıcalarından İnegöl'e seyir halinde olan Özkan Kılıç yönetimindeki 16 KDS 24 plakalı otomobil ile karşı istikamette seyir halinde olan Ergün Şerifoğulları yönetimindeki 16 KDG 46 plakalı otomobil, virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda sürücüler yara almazken, 16 KDS 24 plakalı otomobilde bulunan yolcular Hatice Kılıç(32), Hakime Özkaya(50), Hilal Kılıç(11), Zümra Kılıç(2) ve İsmail Erdem Kılıç(9) hafif şekilde yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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