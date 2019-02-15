HAYVANLARIN Yaşam Hakları Konfederasonu (HAYKONFED), Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO), Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO), Sokak Canlılarını Koruma Derneği (CANKODER), 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı adayları adına hitaben hazırladığı 'Söz veriyorum' yazısıyla 'oylarımız hayvanlar için' kampanyası başlattı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasonu, yurt çapında başlattığı 'Oylarımız hayvanlar için' KİHAYKO, CANKODER, DOHAYKO temsilcilerine göndererek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nunda belediyelere verdiği görevleri, 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylarına seçilmeleri durumunda yasal ve insani çerçevede yapacağına dair 'Hayvanlar için söz veriyorum' yazısı gönderdi.

Yazıyı adaylara imzalatmalarının istendiği açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Sahipsiz hayvanlar için tamamen yasa gereği olan belediye hizmetlerinin en doğru şekilde verilmesi, işkence ve şiddete karşı korunmaları, kısırlaştırılarak sayılarının kontrol altında tutulması ve bir merhamet dini olan yüce dinimiz islamın da hayvanların korunmasına yönelik kıyamete kadar geçerli hükümleri çerçevesinde taleplerimizi bilgilerinize sunuyoruz. Şiddetin 12 yaşa ve aile akraba fertlerine kadar indiği bu günkü toplumda, merhamet ve vicdan duygularının yükseltilmesinin önemli bir dayanağının da hayvanlara yapılan iyilikler olduğunu tekrar vurgulamak isteriz. Ayrıca, hayvanlar için vakıflar kuran, sokak hayvanlarının beslenmesi için mancacı denilen meslek gurubu olan, tüm çeşmelerin yanına hayvanlar için su yalakları yaptıran, at ve eşeklerin cuma günleri çalıştırılmasını yasaklayan Osmanlı ecdadımızın bu kültüründen geldiğimizi de unutmayalım."



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