Öykü tutkunları buluştu

NİLÜFER Belediyesi’nin Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle her yıl düzenlediği Dünya Öykü Günü etkinliği öykü tutkunlarını buluşturdu. ‘Umuda Öyküler’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte 2019 Öykü Onur Ödülü Yusuf Nazım’a verildi.

16 yıldır bütün dünyada kutlanan Dünya Öykü Günü, Bursa’da öykü yazarları ile edebiyat meraklılarını biraraya getirdi. Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde, Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) iş birliği ile Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen etkinlik, çocuklara öykü dinletisi ile başladı. Etkinlikte Güldeniz Akça, Aymen Akça Yazar, Fadime Erezer, İsmail Demir, Çiğdem Metin, Nihal Aksoy, Tuba Deli ve Mesut Akça çocuklar için kısa öyküler okudu.

DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ BİLDİRİSİ OKUNDU

“Umuda Öyküler" sloganıyla düzenlenen buluşmada, Dünya Öykü Günü’nün aynı zamanda fikir babalığını yapan yazar Özcan Karabulut'un kaleme aldığı Dünya Öykü Günü Bildirisi Şair Süreyya Akçay tarafından okundu. “Umudun düşmanlarına inat, bir insanı sevmekle, bir öykü okumakla başlayacak her şey. Evet, her şey ama her şey, bir öykü okumakla başlayacak, sonrası gelecek mutlaka” ifadelerinin yer aldığı bildiri “Bu 14 Şubat’ta; kuşlar, kadınlar, çocuklar ve tüm insanlık olarak artık iyi olmak istiyoruz. Çünkü insan öyküsüyle ve haklarıyla var” sözleriyle bitti.

2019 ÖYKÜ ONUR ÖDÜLÜ YUSUF NAZIM'IN

Cevdet İrketi’nin Yusuf Nazım'a ait bir öyküyü okuduğu öykü dinletisinin ardından Yusuf Nazım’ın katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi. Ali İpek ve Şaban Akbaba'nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Yusuf Nazım, eserleri, yazın hayatı ve yazma süreçleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Öykülerini gerçeklikten yola çıkarak kaleme aldığını söyleyen Nazım "Dünya ve özellikle bizim yaşadığımız topraklar bu yönü ile çok zengin, öyküsü kaleme alınacak onca yaşanmışlık beni gerçekliğe yöneltti hep. Yan karakterler ve insan-doğa ilişkisi hikaye gücü ve kurmacalarla desteklense de ana karakterler ve olaylar gerçekliğe dayanır benim öykülerimde. Bu durum da gerçekliğin kalıcı olmasını sağlıyor bence" diye konuştu. Söyleşinin ardından 2019 BUYAZ Öykü Onur Ödülüne değer bulunan Yusuf Nazım'a ödülünü Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı aynı zamanda da Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olan Güney Özkılınç verdi. Törende ayrıca derneğin edebiyat atölyesi katılımcılarına da hediyeler verildi.

FOTOĞRAFLI