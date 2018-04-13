Öykü Atölyesi için başvuru süresi uzatıldı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin düzenlediği 3. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında öykü ve roman yazarı Faruk Duman tarafından gerçekleştirilecek 'Öykü Atölyesi'ne başvuru süresi uzatıldı. Başvurular, 18 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin başlattığı Antalya Edebiyat Günleri, 3'üncü yılına girdi. Antalya'yı canlı bir edebiyat şehri yaparken onun edebiyatta daha çok yer almasını sağlamayı amaçlayan ve yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında verdiği ödüllerle saygın bir yere yükselen Antalya Edebiyat Günleri, bu yıl 26- 29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Ahmet Telli, Adnan Özyalçıner ve İni Aral'a 'onur ödülleri'nin verileceği Edebiyat Günleri kapsamında ilk kez 'Öykü Atölyesi' çalışması da yapılacak. Atölye, Haldun Taner Öykü Ödülü, Yunus Nadi Roman Ödülü, Necati Cumalı Edebiyat Ödülü gibi Türk edebiyatının en seçkin ödüllerinin sahibi roman ve öykü yazarı Faruk Duman tarafından düzenlenecek.

Kontenjanla katılımcı kabul edilecek atölyede yer almak için daha önce açıklanan başvuru süresi 18 Nisan Çarşamba mesai bitimine kadar uzatıldı. Atölyeye katılmak isteyenlerin, seçtikleri bir öykülerini kişisel iletişim bilgileriyle birlikte kultur@muratpasa-bld.gov.tr e-posta adresine ulaştırmaları yeterli olacak.

Antalya Edebiyat Günleri Öykü Atölyesi, Değirmenönü Kültür Merkezi'nde, 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaş ve eğitim sınırlaması bulunmayan atölye çalışması sonunda seçilen öyküler, Antalya Edebiyat Günleri kapsamında okunacak. Katılımcılara ayrıca sertifika da verilecek.

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