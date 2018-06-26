Oy pusulasına domuz sorununu yazan seçmene başkandan cevap

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Gönen ilçesi Güneykent belde Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, 24 Haziran seçimlerinde oy pusulasına bir seçmenin domuz sorununu yazdığına dikkat çekerek, "Domuzla mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajıyla sosyal medyadan cevap verdi.

Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güneykentli bir vatandaşın oy pusulasına domuz sorununu yazdığını belirtti. Başkan Gözgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gül Kenti Güneykent'imin güzel insanları dertliydi. Ama birisi var ki tam dertlenmiş. 1012 nolu sandıkta oy pusulası zarfına domuz sorununu yazdığı notu bırakmış. Haklısın değerli vatandaşım. Ekmeğin tarımdan ama hiç sevmediğin hayvan, domuz tarlana ortakçı olmuş. Ama senin de malumun ki sürek avı yaptık hala yapma noktasında izinde problem yok, İl Özel İdaresi'nce Kaymakamlık kanalıyla kuyruk getirene 50 lira para verildi, veriliyor. Bahçende domuz avladığına Milli Parklar bir şey demedi ve nice mücadeleler. En son öneri askeri müdahale olsun helikopterle vurulsundu. Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdare, Gıda ve Tarım Müdürlüğü, Milli Parklar ve belediyemiz olmak üzere domuzla mücadeleye devam ediyoruz."

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