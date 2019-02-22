Ovit’te Kış Turizm Projeleri için çalışma

Mehmet Can PEÇE/RİZE, () - RİZE'de, Bakanlar Kurulu kararı ile Kış Turizm Sporları Merkezi ilan edilen 2640 rakımlı Ovit Dağı'nda Kış Turizm Projeleri oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Rize'nin 2640 rakımlı Ovit Dağı'ndaki kar kalitesi ve sezonun uzunluğu dünya çapında ilgi uyandırdı. Bu kapsamda Avrupa ve ABD’li yatırımcılar Ovit ile ilgilenmeye başladı. Rize’ye gelen Ekşioğlu Vakfı Ovit Proje Geliştirme Danışmanı Salih Çaka Bademli ve Ekşioğlu Vakfı basın danışmanı organizatör-sunucu Necati Selvitop, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı ve Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile bir araya geldi. Ekşioğlu Vakfı tarafından başlatılan Ovit Yaylası kış turizm merkezi projesinin görüşüldüğü ziyaretlerde yetkililer, Ovit ile ilgili olarak çalışmalara gerekli destekleri vereceklerini mesajını iletti.

Ekşioğlu Vakfı Ovit Proje Geliştirme Danışmanı Salih Çaka Bademli, “Rakımı 2640-3200 metre arası olan Ovit Yaylası, dünyanın sayılı kaliteli kar alan bölgelerinden birisidir. Coğrafi yapısı nedeni ile nemli ve nemsiz havanın birleşme noktası olan Ovit Yaylası yüzde 4 rutubet oranında toz kar’a (bol kar) sahiptir. Doğal şartlarda kayma sezonu Eylül ayından başlayıp Haziran ayının 15’ine kadar devam etmektedir. Bölgemizde, 300 - 400 sene öncesine dayandığı söylenen, günümüzde Petranboard olarak anılan ve bir tür ulaşım aracı olarak kullanılan geleneksel “üzme tahtası” (kayma tahtası) bu bölgenin önemli kültürel miras öğelerinden biridir. 2004 senesinde yabancıların “heliski” sporu yapmasıyla gündeme gelen kayak sporu bölgenin kış turizm potansiyelini ortaya çıkartmıştır. Gerçekleştireceğimiz proje ile yerli/yabancı yatırımcı ve işletmecilerin de yer alacağı Ovit Kayak Merkezi, sadece kış turizmi ve konaklama merkezi değil aynı zamanda yıl boyunca düzenlenecek kültür ve eğlence etkinlikleriyle çok boyutlu bir spor/kültür/eğlence odağı haline gelecektir. Böylece kış turizmine ek olarak yayla turizmi, eğlence turizmi, kültür turizmi gibi yeni etkinliklerle turizm çeşitliliği sağlanacak ve yerli ve yabancı turistlerin/ziyaretçilerin sayısı artırılacaktır” dedi.

‘ALIŞIK OLUNAN BİR PROJE OLMAYACAK’

Bademli, gerçekleştirmeyi düşündükleri projenin ülkede alışık olunan çok katlı oteller ve kayak pistleri gibi olmadığını belirterek “Cortina/İtalya, Stowe/Vermont, Vail/Kolorado, Zermatt/İsviçre gibi dünyanın en iyi kayak merkezleri ile kıyaslanacak bir merkez, çeşitli kültür ve eğlence fonksiyonları ile entegre bir yerleşke yaratmak öncelikli hedefimiz. Bu kıyaslamayı hak edebilmek için kayak merkezi konusunda uzman uluslararası gayrimenkul geliştirme ve proje firmalarından danışmanlık alacağız. Ovit Yayla’sının ekolojik dengesi, endemik bitki örtüsü, flora ve faunası gibi temel doğal varlıkların korunması dikkate alarak doğa dostu yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak, A’dan Z’ye sürdürülebilirliği yüksek bir proje geliştirilecektir. Özetle Karadeniz’in kültürel öğelerini koruyarak bu doğal mirasımızı dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

'OVİT'TE BİLİMSEL ANALİZ VE SENTEZ YAPILACAK'

Ovit Kayak Merkezi’nin kalitesinin sürdürülebilir kılmak için bu merkezde çalışacak yöre insanlarının eğitmek üzere kış turizmi konusunda uzmanlaşmış bir enstitü kurulması ve gerekli mesleki eğitimlerin verilerek garantili iş olanağı sağlanmasının amaçlandığını belirten Bademli, “Ayrıca çevre köylerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri de paylaşılacaktır. Rize İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Sayın Yunus Emre Ayar’ın bizlere temin ettiği 1/5.000 halihazır haritalar üzerinde çalışmalarımıza başlıyoruz. İlk etapta 1/25.000 ölçeğindeki haritalar üzerinde Ovit Kayak Merkezi Projesi sınırları çizilecek ve bu veriler eşliğinde yapısal master plan ön çalışmalarına başlanacaktır. Daha önce yapılmış çalışmalardan da yararlanılarak kapsamlı bir envanter ve veri tabanı oluşturulacak, jeolojik durum, morfolojik özellikler, iklim ve risk analizleri, ulaşılabilirlik, kültürel miras gibi konular derlenecek ve Ovit Yaylası ile ilgili bilimsel düzeyde bir analiz ve sentez çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje hazırlık aşaması devam ederken Ovit şenliklerini yeni konseptlerle zenginleştirerek uluslararası bir boyuta yükseltilecektir. Ovit’e daha kapsamlı olacak ikinci ziyaretimizi Ekşioğlu Vakfı Onursal Başkanı Ali Ekşi’yi temsilen Ruşen Ekşi ile birlikte Nisan ayının ilk haftasında yapacağız” ifadelerini kullandı.