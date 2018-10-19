Ovacık'ın organik ürünleri İzmir'de de tüketiciyle buluşacak

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, kurdukları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ürünlerini, artık İzmir'de de satacak. Ovacık Belediyesi tarafından geçen yıl üretimi başlatılan organik nohut, fasulye ve balın satışı için Konak'ta organik ürün marketi açılışı yapılacak.

Ovacık Belediye Başkanı seçildikten sonra ilçede organik nohut, fasulye ve bal üretimine başlayan Fatih Mehmet Maçoğlu, ürünleri yalnızca Tunceli'deki iç pazarda değerlendirmedi. Önce üretimini yaptıkları ürünlerin satışı için Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuran Maçoğlu, İstanbul'da da organik ürün marketi açtı. İstanbul'un ardından İzmir'de de benzer bir market kuracak olan Maçoğlu, açılışını ise 21 Ekim Pazar günü yapacak.

Konak Turgut Reis Mahallesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde faaliyete geçecek olan marketin açılışına katılacak olan Maçoğlu, "Daha ucuza, daha sağlıklı ürünleri tüketiciye ulaştırmak için çabalıyorum. Bu nedenle buradaki üreticilerin emeğini de en azından tüketici ile buluşturmak istiyorum. Daha hızlı ve doğru bir üretim yapmak için bu tür tüketim kooperatifleri açmak zorundayız. Açmazsak eğer kargolar aracılığı ile daha pahalıya mal oluyor. Aynı zamanda da, tüketiciye zamanında ulaşımı zorlaşıyor. Bunu engellemek adına bu tür yerler açıyoruz" diye konuştu.

Çalışmalara başladıklarında ilk zamanlar kendilerini Türkiye'ye tanıtma konusunda bazı endişelerinin olduğunu aktaran Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Her şeye rağmen bu işte başarılı olacağımızı biliyorduk ama işin bu kadar güzel yerlere geleceğini ummuyorduk. Tüm çabalarımıza rağmen henüz hayal ettiğimiz noktada değiliz. Dostlarımız, yoldaşlarımızın bizim ürettiklerimizi alacaklarını biliyoruz" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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