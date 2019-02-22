Otoyol AŞ.’den, Oral’a plaket

Otoyol A.Ş. Perakende İşletme Müdürü Hüseyin Bozkurt, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ederek plaket takdim etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Otoyol A.Ş. Perakende İşletme Müdürü Hüseyin Bozkurt’u makamında ağırladı. Bozkurt, Başkan Oral’a, yaptığı katkılar ve desteklerden dolayı teşekkür plaketi ve teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun bölgenin kaderini değiştirdiğini ifade etti. Başkan Oral, “İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 15-20 dakikada havaalanına gidemezken biz Osmangazi Köprüsü’nden 15-20 dakikada Sabiha Gökçen’e gidiyoruz” dedi.



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