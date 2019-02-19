Otoyol A.Ş. yönetimi Başkan Çağlayan’ı ziyaret etti

ORHANGAZİ Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Otoyol A.Ş. Perakende İşletme Müdürü Hüseyin Bozkurt, Proje Müdürü Oğuz Altınada, İdari İşler Sorumluları Canan Yalnız ve Barış Türk'ü makamında ağırladı.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Yapımı büyük oranda tamamlanan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu inşaatını yürüten Otoyol A.Ş. Perakende İşletme Müdürü Hüseyin Bozkurt ve beraberindeki heyeti konuk etti. işletme müdürü Hüseyin Bozkurt'a teşekkür etti. Başkan Çağlayan, proje sayesinde Orhangazi’nin büyük bir atılım yakalayacağını ifade edip, konuklara plaket taktim etti. İşletme Müdürü Bozkurt ta Şirketin Orhangazi'deki faaliyetleri konusunda Çağlayan'ın çok büyük katkıları olduğunu belirterek, ‘’Bizler de böylesine uyumlu bir çalışma sürecinden dolayı Belediye Başkanımız Neşet Çağlayan'a teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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