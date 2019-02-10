Otoparklara yeni görünüm

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kahramanlar Otoparkı'ndan sonra Alsancak Punto Katlı Otoparkı'nın dış cephesini de yeniliyor. İzmir siluetiyle estetik bir görünüme kavuşturulan otoparkın yeni görüntüsü beğenildi.

Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Punto Katlı Otoparkı'nı çağdaş görünüme kavuşmak amacıyla binayı alüminyum mesh kaplayarak dekoratif hale getiriyor. 550 araç kapasiteli otopark, yapılan alüminyum mesh kaplamayla daha estetik bir görünüme kavuşurken, yapı içerisinde de hem cephe bütünlüğü hem de hava sirkülasyonu sağlanmış olacak. Projenin yüzde 95'ini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ay sonuna kadar cepheyi yeni görünümüne kavuşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da Kahramanlar Katlı Otoparkı'nın dış cephesini rengarenk alüminyum mesh kaplamıştı. Büyükşehir Belediyesi, 1200 araçlık bu büyük otoparkın çevre yoluna bakan kısmına yerleştirdiği led ekran aracılığıyla kentlileri bilgilendiriyor.

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