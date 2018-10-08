Otomobillerde Hint kenevirleri ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince kontrol edilen 2 otomobilde, 45 kök Hint keneviri ele geçirilirken, sürücüler gözaltına alındı.

Söke- Didim sahil yolunda, dün akşam peş peşe giden otomobil sürücüleri, araçlarda Hint keneviri olduğunu öğrenen jandarma ekiplerince durduruldu. Tuzburgazı Mahallesi yakınlarında sürücüleri durdurduktan sonra otomobillerde arama yapan ekipler, bagajlarda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Sürücüler O.K. ve B.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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