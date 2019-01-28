Otomobiller çarpıştı; 2 yaralı 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Bursa yolunda medana gedi. Fatih Balcı (30) yönetimindeki 16 ET 449 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde giden Hüseyin Başbunar (42) yönetimindeki 16 Y 5510 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan 16 Y 5510 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucunda otomobildeki yolcular Macide Başbunar (41) ile Hulusi Sayın(60) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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