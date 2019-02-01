Otomobiller çarpıştı, 2 yaralı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Ağullu Mahallesi D-400 karayolunda seyreden Salim Çıra yönetimindeki 07 SBV 68 plakalı otomobil, Demre yönüne seyreden Süleyman Karasü'nün kullandığı 07 P 1272 plakalı otomobille çarpıştı. Salim Çıra'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonra yol kenarında park halindeki 07 MB 675 plakalı otomobile de çarptı. Üç araçta maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücüler Salim Akça ve Süleyman Karasü yaralandı. Kaş Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi.

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