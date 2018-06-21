Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Aydın- Denizli Devlet Karayolu üzeri Uğur Soğutma Fabrikası yanında Eğrek Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Karaçan (57) yönetimindeki 09 R 8984 plakalı motosiklet, Aydın yönüne giderken, Uğur Soğutma kavşağından Eğrek Mahallesi'ne dönmek isteyince, Hidayet B. yönetimindeki 09 FC 905 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Kazada kasksız sürücü Karaçan ile yine kasksız olan eşi Makbule Karaçan (58) yere düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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